Неизвестный напал на табачный магазин в Москве

Московская полиция разыскивает подозреваемого в разбойном нападении на торговую точку в районе Головинский.

По данным правоохранительных органов, в полицию обратилась 59-летняя жительница столицы, работающая продавцом в магазине "Табак", расположенном по адресу: улица Фестивальная, дом 50, строение 1.

— По словам потерпевшей, в помещение магазина ворвался неизвестный и, грозя ей ножом, похитил из кассы 3 тысячи рублей, после чего скрылся.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье "Разбой", передает агентство "Москва".