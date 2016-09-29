Неизвестный напал на табачный магазин в Москве
Московская полиция разыскивает подозреваемого в разбойном нападении на торговую точку в районе Головинский.
По данным правоохранительных органов, в полицию обратилась 59-летняя жительница столицы, работающая продавцом в магазине "Табак", расположенном по адресу: улица Фестивальная, дом 50, строение 1.
— По словам потерпевшей, в помещение магазина ворвался неизвестный и, грозя ей ножом, похитил из кассы 3 тысячи рублей, после чего скрылся.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье "Разбой", передает агентство "Москва".
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