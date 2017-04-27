Неизвестный мужчина напал на полицейских в Берлине
Неизвестный мужчина напал на полицейских в Берлине, сообщили в пресс-службе полиции города.
Как уточняется в материале, инцидент произошел возле больницы, расположенной в берлинском районе Кройцберг.
Нападавший был ранен сотрудниками правопорядка в ногу и после госпитализирован. Мотивы его поступка выясняются, сообщает «РИА Новости».
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