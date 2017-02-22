Неизвестный итальянец приобрел самую дорогую бутылку рома в мире
Во Франции продана сама дорогая в мире бутылка рома. Ее приобрел за 100 тысяч евро итальянец, имя которого держится в тайне.
Бутылка изготовлена ювелирным домом Филиппа Турнера, из хрусталя марки Баккара, украшена 18-каратным золотом и четырьмя каратами бриллиантов. Ее содержимое – ром Clément 1966 года, который никогда ранее не выставлялся на продажу.
Всего существует примерно 40 бутылок с этим напитком, сообщает издание Liberation.
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