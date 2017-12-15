Неизвестный с гранатой ограбил салон связи в Москве
Злоумышленник, угрожая взрывом, потребовал от сотрудников салона МТС iPhone.
Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Получив устройство, мужчина скрылся с места преступления, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram‐канал Hue.
Перед этим злоумышленник попытался ограбить офис «Мегафона», однако там его спугнул зашедший покупатель.
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