Неизвестные зарезали главного палача ДАИШ в Ираке
Один из самых жестоких террористов ДАИШ (запрещенная в РФ организация) Абу Сайаф, обезглавивший более ста человек, убит неизвестными экстремистами в Ираке.
По предварительной информации, палач был зарезан в иракской провинции Найнава, где он, предположительно, возглавлял одну из террористических группировок, - сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.
Официально эта информация не подтверждена.
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