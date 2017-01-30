Неизвестные зарезали главного палача ДАИШ в Ираке

Один из самых жестоких террористов ДАИШ (запрещенная в РФ организация) Абу Сайаф, обезглавивший более ста человек, убит неизвестными экстремистами в Ираке.

По предварительной информации, палач был зарезан в иракской провинции Найнава, где он, предположительно, возглавлял одну из террористических группировок, - сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Официально эта информация не подтверждена.