Неизвестные закидали яйцами штаб Навального в Уфе

Неизвестные закидали яйцами двери избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе, сообщила руководитель штаба Лилия Чанышева.

По ее словам, инцидент произошел 3 апреля. Злоумышленники старательно испачкали всю входную группу, состоящую из четырех стекол.

Руководитель регионального штаба Навального отметила, что на место инцидента были вызваны сотрудники полиции.

4 марта оппозиционер Алексей Навальный открыл избирательный штаб в Уфе, сообщает «Интерфакс».