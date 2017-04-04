Неизвестные закидали яйцами штаб Навального в Уфе
Неизвестные закидали яйцами двери избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе, сообщила руководитель штаба Лилия Чанышева.
По ее словам, инцидент произошел 3 апреля. Злоумышленники старательно испачкали всю входную группу, состоящую из четырех стекол.
Руководитель регионального штаба Навального отметила, что на место инцидента были вызваны сотрудники полиции.
4 марта оппозиционер Алексей Навальный открыл избирательный штаб в Уфе, сообщает «Интерфакс».
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии