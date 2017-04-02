Неизвестные забросали камнями электропоезд Нижний Новгород - Москва
Хулиганы забросали камнями электропоезд «Ласточка», который двигался по направлению Нижний Новогород - Москва. Инцидент произошел на перегоне Купавна - Железнодорожный Горьковского направления Московской железной дороги.
Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу МЖД, никто из пассажиров электропоезда не пострадал. После случившегося он продолжил движение.
Известно, что один из камней попал в стекло четвертого вагона, стеклопакет треснул, однако выдержал удар. По данному факту железнодорожники написали заявление в полицию.
Ранее СМИ сообщали о том, что в течение 10 дней хулиганы испортили несколько новых электричек Москвоского центрального кольца.
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