Неизвестные забросали камнями электропоезд Нижний Новгород - Москва

Хулиганы забросали камнями электропоезд «Ласточка», который двигался по направлению Нижний Новогород - Москва. Инцидент произошел на перегоне Купавна - Железнодорожный Горьковского направления Московской железной дороги.

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу МЖД, никто из пассажиров электропоезда не пострадал. После случившегося он продолжил движение.

Известно, что один из камней попал в стекло четвертого вагона, стеклопакет треснул, однако выдержал удар. По данному факту железнодорожники написали заявление в полицию.

Ранее СМИ сообщали о том, что в течение 10 дней хулиганы испортили несколько новых электричек Москвоского центрального кольца.