Неизвестные выстрелили из гранатомета в центре Киева
Неизвестные в центре Киева выстрелили из гранатомета по зданию, в котором расположен ресторан «Лео».
Уточняется, что инцидент произошел возле станции метро «Лесная», на улице Владимирской. В результате попадания снаряда возник пожар, выгорело около 50 квадратных метров помещения ресторана.
«Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу», - говорится в сообщении местных СМИ.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает «Интерфакс».
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