Неизвестные выстрелили из гранатомета в центре Киева

Неизвестные в центре Киева выстрелили из гранатомета по зданию, в котором расположен ресторан «Лео».

Уточняется, что инцидент произошел возле станции метро «Лесная», на улице Владимирской. В результате попадания снаряда возник пожар, выгорело около 50 квадратных метров помещения ресторана.

«Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу», - говорится в сообщении местных СМИ.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает «Интерфакс».

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