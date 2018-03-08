Неизвестные выстрелили из гранатомета в центре Киева

Неизвестные в центре Киева выстрелили из гранатомета по зданию, в котором расположен ресторан «Лео».

Уточняется, что инцидент произошел возле станции метро «Лесная», на улице Владимирской. В результате попадания снаряда возник пожар, выгорело около 50 квадратных метров помещения ресторана.

«Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу», - говорится в сообщении местных СМИ.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает «Интерфакс».