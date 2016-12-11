Неизвестные убили жену полицейского в Самарской области

Трое неизвестных убили жену начальника ОМВД РФ по городу Отрадное в Самарской области, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, неизвестные ворвались в дом начальника ОМВД России по городу Отрадному, избив хозяина и его супругу, которая от полученных травм скончалась.

На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Самарской области и следственно-оперативная группа. Кроме того, для помощи в раскрытии преступления в Самарскую область командированы сотрудники ГУУР МВД России, сообщает «Интерфакс».