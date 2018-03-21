Неизвестные травят собак в подмосковном Красногорске
Врачи ветеринарной клиники «Кобра» зафиксировали массовые отравления домашних собак в подмосковном Красногорске.
«В нашу клинику за двое суток поступило около десяти пациентов с тяжелейшим отравлением каким-то мощным нейротропным ядом (возможно, изониазид)», - рассказали ветеринары.
Главными симптомами отравления являются мощные непрекращающиеся судороги и рвота.
Предполагается, что приманка розоватого цвета напоминает собакам ветчину.
«Мой пес Рэмми отравился во время прогулки. Утром в 5.30 гуляли в лесу, пришли домой в 6.00, а в 7.30 у него начались судороги и пена пошла», – рассказала местная жительница Анна Суханова.
Ее собаке повезло, после двухдневной комы пес пришел в себя.
Ветеринары предупреждают хозяев собак о необходимости следить, чтобы питомцы ничего не подбирали с земли, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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