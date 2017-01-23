Неизвестные сожгли украинский флаг на памятнике «Героям АТО» в Кривом Роге

Депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник сообщил о том, что неизвестные сожгли флаг Украины, закрепленный на памятной стеле в честь «Героев АТО».

По его словам, это не первый случай осквернения памятников украинским военнослужащим, - сообщает РИА «Новости».

Депутат отметил, что правоохранительные органы даже не пытаются противодействовать «актам вандализма».

По его мнению, это происходит потому, что в городе сильны «пророссийские настроения», а власти Кривого Рога не проявляют заинтересованности в подавлении выступлений противников существующего режима.