Неизвестные сожгли украинский флаг на памятнике «Героям АТО» в Кривом Роге
Депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник сообщил о том, что неизвестные сожгли флаг Украины, закрепленный на памятной стеле в честь «Героев АТО».
По его словам, это не первый случай осквернения памятников украинским военнослужащим, - сообщает РИА «Новости».
Депутат отметил, что правоохранительные органы даже не пытаются противодействовать «актам вандализма».
По его мнению, это происходит потому, что в городе сильны «пророссийские настроения», а власти Кривого Рога не проявляют заинтересованности в подавлении выступлений противников существующего режима.
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