Неизвестные рассылали детям сообщения с призывом включить газ на ночь

Неизвестные рассылали детям, проживающим в городе Владимир, сообщения с предложением стать феей «Винкс», включив на ночь в квартире газ, сообщил официальный представитель регионального управления МВД Андрей Тутуев.

- Оставьте газ включенным, и наутро вы станете феей, — говорилось в массовой интернет рассылке.

По словам представителя МВД, сообщения получили и дети, и взрослые. На данный момент ведется работа по установлению адресантов такого рода рассылки.

Тутуев призвал родителей быть внимательными к тому, какие сообщения приходят на телефоны их детей, а при обнаружении подозрительной рассылки обращаться в полицию. Об этом сообщает «РИА Новости».