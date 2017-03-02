Неизвестные рассылали детям сообщения с призывом включить газ на ночь
Неизвестные рассылали детям, проживающим в городе Владимир, сообщения с предложением стать феей «Винкс», включив на ночь в квартире газ, сообщил официальный представитель регионального управления МВД Андрей Тутуев.
- Оставьте газ включенным, и наутро вы станете феей, — говорилось в массовой интернет рассылке.
По словам представителя МВД, сообщения получили и дети, и взрослые. На данный момент ведется работа по установлению адресантов такого рода рассылки.
Тутуев призвал родителей быть внимательными к тому, какие сообщения приходят на телефоны их детей, а при обнаружении подозрительной рассылки обращаться в полицию. Об этом сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Мать трехлетнего ребенка избила врача за отказ выдать справку
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии