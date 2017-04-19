Неизвестные расстреляли здание мэрии в Анкаре

В ночь на 19 апреля в турецкой столице неизвестные лица обстреляли здание мэрии.

Пули попали в окна 7, 11 и 13 этажей, пострадавших нет, сообщает Regnum.

12 апреля мощный взрыв прогремел на текстильной фабрике на северо-западе Турции, ранения получили несколько десятков человек.

До этого на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр произошел взрыв. Глава МВД Турции назвал произошедшее терактом.