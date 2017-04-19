Неизвестные расстреляли здание мэрии в Анкаре

В ночь на 19 апреля в турецкой столице неизвестные лица обстреляли здание мэрии.

Пули попали в окна 7, 11 и 13 этажей, пострадавших нет, сообщает Regnum.

12 апреля мощный взрыв прогремел на текстильной фабрике на северо-западе Турции, ранения получили несколько десятков человек.

До этого на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр произошел взрыв. Глава МВД Турции назвал произошедшее терактом.

Новости по теме
Теги:
Места: Турция
Следующая новость Мотоциклистов не пустят на выделенные полосы в Москве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО