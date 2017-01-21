Неизвестные приветствовали Трампа на параде российским флагом

Неизвестные приветствовали президента США Дональда Трампа на инаугурационном параде, развернув российский флаг.

Как отмечается в сообщении, когда Трамп вышел из автомобиля, чтобы поприветствовать зрителей, он оказался на фоне российского флага, развернутого в толпе. С какой целью была проведена подобная акция, выяснить не удалось.

Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США проходят в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Непосредственно церемония инаугурации состоялась 20 января в 17:30 по московскому времени, сообщает «РИА Новости».