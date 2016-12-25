Неизвестные похитили учредителя музея в Крыму с требованием перевезти коллекцию на Украину

Неизвестные похитили учредителя частного «Крымского исторического музея-заповедника» Гуливера Альтина во время его пребывания на территории Украины, заявил член крымского правительства Заур Смирнов.

По его словам, похитители требовали перевезти коллекцию музея за рубеж. Инцидент произошел 17 декабря в городе Геническе Херсонской области, сейчас Альтину ничего не угрожает, он находится в безопасности, коллекции ничего не угрожает.

Неизвестные захватили автомобиль Альтина, когда он направлялся в Киев для последующего перелета во Францию. Похитители требовали перевести музейную коллекцию, связанную с историей Крыма и крымских татар на Украину.

Смирнов заявил, что похитители действовали под давлением главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который неоднократно высказывался о деятельности Альтина. Об этом сообщает ТАСС.

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