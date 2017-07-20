Неизвестные похитили 64 дерева в Новой Москве

Неизвестные похитили из коттеджного поселка в Новой Москве 64 дерева.

Как уточняется в материале, кража произошла у деревни Рогозинино.

В начале июля неизвестный проник в коттеджный поселок и выкорчевал десятки стволов лесопосадки.

Правоохранители проводят проверку, сообщает Life.

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