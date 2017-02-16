Неизвестные похитили бизнес-леди на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю бизнес-леди на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, во дворе одного из жилых домов на улице Красного Маяка в Москве неизвестные применили физическую силу к 42-летней женщине, посадили ее в машину Lada Priora и увезли в неизвестном направлении.

На данный момент следователи устанавливают местонахождение женщины и всех лиц, причастных похищению, а также опрашивают родственников похищенной и очевидцев произошедшего.

По некоторым данным, похищение женщины может быть связано с ее предпринимательской деятельностью. С заявлением о похищении в полицию обратилась мать бизнес-леди, сообщает ТАСС.