Неизвестные подожгли лагерь беженцев близ Стокгольма
Центр временного размещения беженцев в шведском городе Сигтуна, предположительно, был намеренно подожжен в ночь на пятницу, сообщает шведская полиция.
В результате инцидента никто не пострадал.
Девять беженцев, находившиеся в тот момент на территории лагеря, а также сотрудники центра были эвакуированы.
По факту предполагаемого поджога проводится расследование, однако пока полиции не удалось задержать подозреваемых. Это уже стало вторым случаем поджога лагеря беженцев в Швеции за последнюю неделю.
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