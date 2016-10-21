Неизвестные подожгли лагерь беженцев близ Стокгольма

Центр временного размещения беженцев в шведском городе Сигтуна, предположительно, был намеренно подожжен в ночь на пятницу, сообщает шведская полиция.

В результате инцидента никто не пострадал.

Девять беженцев, находившиеся в тот момент на территории лагеря, а также сотрудники центра были эвакуированы.

По факту предполагаемого поджога проводится расследование, однако пока полиции не удалось задержать подозреваемых. Это уже стало вторым случаем поджога лагеря беженцев в Швеции за последнюю неделю.