Неизвестные отобрали у пенсионерки в Москве сумку с 25 тысячами долларов
Двое неизвестных вырвали из рук 74-лентней пенсионерки сумку, в которой находилось 25 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Стрелецкая в районе Марьина роща на северо-востоке Москвы.
Со слов самой потерпевшей, сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ведется поиск преступников, пишет газета «Известия».
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