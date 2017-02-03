Неизвестные отобрали у пенсионерки в Москве сумку с 25 тысячами долларов

Двое неизвестных вырвали из рук 74-лентней пенсионерки сумку, в которой находилось 25 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Стрелецкая в районе Марьина роща на северо-востоке Москвы.

Со слов самой потерпевшей, сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ведется поиск преступников, пишет газета «Известия».