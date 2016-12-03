Неизвестные открыли стрельбу в кафе в Стокгольме

На севере Стокгольма неизвестные убили из огнестрельного оружия двух человек в одном из кафе. Еще один человек получил ранения.

Есть информация, что жертвами нападения стали братья. Четверо подозреваемых скрылись с места происшествия на белом автомобиле с тонированными стеклами.

Полиция начала расследование происшествия. Его обстоятельства и мотивы пока неизвестны, сообщает ТАСС.