Неизвестные открыли стрельбу в кафе в Стокгольме

На севере Стокгольма неизвестные убили из огнестрельного оружия двух человек в одном из кафе. Еще один человек получил ранения.

Есть информация, что жертвами нападения стали братья. Четверо подозреваемых скрылись с места происшествия на белом автомобиле с тонированными стеклами.

Полиция начала расследование происшествия. Его обстоятельства и мотивы пока неизвестны, сообщает ТАСС.

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