Неизвестные ослепляли лазерами пилотов самолетов над Москвой
Неизвестные ослепили зеленым лазером пилотов пяти самолетов над Москвой.
Как уточняется в материале, об инцидентах сообщили пилоты лайнеров, выполнявших рейсы в Москву из Таллина, Дубая, Вильнюса, Сочи и Тель-Авива.
Выходка хулиганов не отразилась на полете самолетов и все они благополучно приземлились в столичных аэропортах.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.
Аналогичный случай произошел осенью прошлого года во Внуково. Там во время посадки самолета неизвестные злоумышленники пытались ослепить экипаж лазером, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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