Неизвестные ослепляли лазерами пилотов самолетов над Москвой

Неизвестные ослепили зеленым лазером пилотов пяти самолетов над Москвой.

Как уточняется в материале, об инцидентах сообщили пилоты лайнеров, выполнявших рейсы в Москву из Таллина, Дубая, Вильнюса, Сочи и Тель-Авива.

Выходка хулиганов не отразилась на полете самолетов и все они благополучно приземлились в столичных аэропортах.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Аналогичный случай произошел осенью прошлого года во Внуково. Там во время посадки самолета неизвестные злоумышленники пытались ослепить экипаж лазером, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».