Неизвестные осквернили православный храм в Саратове

Неизвестные вандалы осквернили в Саратове церковь Георгия Победоносца. Они нанесли сатанинские символы и надписи на здание храма.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса (вандализм).

Прокурор области Сергей Филипенко взял ход расследования уголовного дела на контроль.

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