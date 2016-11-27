Неизвестные осквернили православный храм в Саратове
Неизвестные вандалы осквернили в Саратове церковь Георгия Победоносца. Они нанесли сатанинские символы и надписи на здание храма.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса (вандализм).
Прокурор области Сергей Филипенко взял ход расследования уголовного дела на контроль.
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