Неизвестные ограбили шале Михаила Прохорова в Куршевеле
В ночь с субботы на воскресенье неизвестные преступники ограбили шале российского миллиардера Михаила Прохорова на горнолыжном курорте Куршевель.
Камера видеонаблюдения зафиксировала проникновение двоих злоумышленников на охраняемую территорию дома российского политика и бизнесмена. Оба преступника были одеты в куртки и шапки, закрывающие лицо, у одного из них был с собой рюкзак, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Le Dauphine.
«Расследование было поручено жандармерии Куршевеля при поддержке подразделения из Альбервиля», — отмечает издание.
Журналисты не располагают информацией о том, находились ли в шале в момент ограбления люди, и о том, какой ущерб Прохорову нанесли грабители.
Следующая новость Виталий Кличко решил издать сборник своих ставших крылатыми изречений
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии