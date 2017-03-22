Неизвестные ограбили шале Михаила Прохорова в Куршевеле

В ночь с субботы на воскресенье неизвестные преступники ограбили шале российского миллиардера Михаила Прохорова на горнолыжном курорте Куршевель.

Камера видеонаблюдения зафиксировала проникновение двоих злоумышленников на охраняемую территорию дома российского политика и бизнесмена. Оба преступника были одеты в куртки и шапки, закрывающие лицо, у одного из них был с собой рюкзак, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Le Dauphine.

«Расследование было поручено жандармерии Куршевеля при поддержке подразделения из Альбервиля», — отмечает издание.

Журналисты не располагают информацией о том, находились ли в шале в момент ограбления люди, и о том, какой ущерб Прохорову нанесли грабители.