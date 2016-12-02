Неизвестные ограбили салон связи у метро «Профсоюзная» в Москве

Неизвестные ограбили салон связи, расположенный рядом со станцией метро «Профсоюзная» на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отмечается в материале, двое неизвестных мужчин ворвались в помещение салона связи и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили деньги и несколько мобильных телефонов.

Преступникам удалось скрыться с места происшествия, ведется поиск грабителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сумма причиненного ущерба не раскрывается.