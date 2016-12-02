Неизвестные ограбили салон связи у метро «Профсоюзная» в Москве
Неизвестные ограбили салон связи, расположенный рядом со станцией метро «Профсоюзная» на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Как отмечается в материале, двое неизвестных мужчин ворвались в помещение салона связи и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили деньги и несколько мобильных телефонов.
Преступникам удалось скрыться с места происшествия, ведется поиск грабителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сумма причиненного ущерба не раскрывается.
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