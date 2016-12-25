Неизвестные обстреляли пост полиции в Дагестане
Неизвестные обстреляли стационарный пост полиции в дагестанском Кизилюрте, сообщил представитель пресс-службы МВД Дагестана.
По его словам, инцидент произошел в 2:45 ночи по московскому времени.
Неизвестные вели обстрел со стороны поля. В настоящий момент дут мероприятия по поиску преступников.
По факту обстрела возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот оружия), сообщает ТАСС. В результате происшествия погибших и раненных нет.
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