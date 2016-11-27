Неизвестные напали на тюрьму в Индии и освободили пятерых заключенных
Десять вооруженных мужчин, одетых в полицейскую форму, напали на тюрьму Набха в Индии и освободили пятерых заключенных.
Как уточняется в материале, во время атаки они сделали порядка 100 выстрелов.
Полиция оцепила все выезды из города Пахалгам в округе Анантнаг на севере страны, где произошел инцидент, сообщает «РИА Новости».
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