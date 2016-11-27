Неизвестные напали на тюрьму в Индии и освободили пятерых заключенных

Десять вооруженных мужчин, одетых в полицейскую форму, напали на тюрьму Набха в Индии и освободили пятерых заключенных.

Как уточняется в материале, во время атаки они сделали порядка 100 выстрелов.

Полиция оцепила все выезды из города Пахалгам в округе Анантнаг на севере страны, где произошел инцидент, сообщает «РИА Новости».