Неизвестные хакеры взломали сеть микроблогов Twitter Европарламента и Forbes

Телекомпания CNBC со ссылкой на собственные источники информации сообщила о том, что неизвестные хакеры атаковали сеть микроблогов Twitter, принадлежащих в том числе Европарламенту, Amnesty International и американскому журналу Forbes.

Предположительно, за нападением стоят организации, поддерживающие политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В пользу этой версии говорит то, что на страницах пострадавших организаций появился турецкий флаг, изображение свастики, а также хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», - сообщает ТАСС.

Кроме того, атакам подверглись аккаунты отделения ЮНИСЕФ в США, североамериканского отделения телеканала Би-би-си, японского представительства агентства Reuters, немецкая газета Welt и Всемирная метеорологическая организация. По сведениям CNBC, удар был также нанесен по учетной записи канадского поп-певца Джастина Бибера.

Ранее сообщалось, что 11 марта Нидерланды отказались дать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. В тот же день с намерением выступить перед турецкой диаспорой в Нидерландах из Германии прибыла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако она была блокирована у консульства в Роттердаме, объявлена «нежелательным иностранцем» и сопровождена обратно к границе с Германией.

Комментируя эти инциденты, Эрдоган назвал Нидерланды «нацистскими последышами и фашистами». Анкара также запретила принимать дипломатические авиарейсы из Нидерландов и приостановить все контакты на высоком уровне с этой страной, пока она не извинится за случившееся.