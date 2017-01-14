Неизвестные атаковали химический завод на Урале

Неизвестные напали на охрану Красноуральского химического завода в Свердловской области, недавно признанного банкротом, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, преступники были вооружены огнестрельным оружием. В результате нападения трое охранников получили травмы и были госпитализированы.

- Люди, охранявшие это предприятие, были без оружия, и когда заметили проникновение на территорию завода, попытались нападавших задержать, но те воспользовались оружием и причинили охране огнестрельные и иные ранения, - рассказал Горелых.

Красноуральский химический завод занимался производством взрывчатых веществ, сообщает ТАСС.