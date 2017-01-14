Неизвестные атаковали химический завод на Урале
Неизвестные напали на охрану Красноуральского химического завода в Свердловской области, недавно признанного банкротом, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, преступники были вооружены огнестрельным оружием. В результате нападения трое охранников получили травмы и были госпитализированы.
- Люди, охранявшие это предприятие, были без оружия, и когда заметили проникновение на территорию завода, попытались нападавших задержать, но те воспользовались оружием и причинили охране огнестрельные и иные ранения, - рассказал Горелых.
Красноуральский химический завод занимался производством взрывчатых веществ, сообщает ТАСС.
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