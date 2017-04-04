Неизвестные в Астрахани расстреляли двух полицейских во время оформления ДТП

ДТП с участием «Газели» и Nissan March, произошедшее в ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани завершилось убийством двух полицейских, прибывших на место происшествия по вызову.

По предварительным данным, во время оформления дорожно-транспортного происшествия сотрудников полиции расстреляли участники инцидента, находившиеся в микроавтобусе. Они открыли огонь из оружия, после чего скрылись, прихватив с собой принадлежавшие автоинспекторам пистолеты Макарова с магазинами.

В розыск объявлена «Газель», на которой могут передвигаться четверо подозреваемых.

Полицейские от полученных травм погибли на месте. Убитые имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей.

По городу введен план «Сирена», сообщает Oane.ws.