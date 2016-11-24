Неизвестного мужчину расстреляли из автомата на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы нашли тело мужчины, скончавшегося от огнестрельных ранений. Неподалеку от него был обнаружен укороченный автомат Калашникова.
Инцидент произошел на Литовском бульваре, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР по Москве Юлию Иванову. По ее словам, автомат был найден примерно в 300 метрах от потерпевшего. Предполагается, что именно из него и был застрелен мужчина.
Личность погибшего в настоящий момент устанавливается.
По факту происшествия возбуждено уголовно дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
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