Нехватка топлива могла стать причиной авиакатастрофы в Колумбии

Причиной авиакатастрофы в Колумбии, унесшей жизни бразильской футбольной команды, могла стать нехватка топлива, сообщил глава Управления по воздушной безопасности Колумбии Фредди Бонилья.

- Мы можем с уверенностью заявить, что у воздушного судна в момент удара не было топлива. Поэтому мы начинаем расследование, чтобы установить причины, - сказал он.

Бонилья пояснил, что у воздушного судна должен быть запас горючего, которого бы ему хватило на заданный маршрут и дополнительные 30 минут полета. Самолету также необходимо иметь резерв еще на 5 минут нахождения в воздухе.

За несколько минут до катастрофы пилот Мигель Кирога сообщил диспетчеру о нехватке топлива.

Самолет боливийской авиакомпании Lamia рухнул в районе местечка Эль-Гордо. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». В результате авиакатастрофы выжили шесть человек, сообщает ТАСС.