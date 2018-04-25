Неграждане Эстонии получили «чернобыльское» пособие

Власти Эстонии начали выплачивать пособия проживающим в стране негражданам, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Отмечается, что сумма нового социального пособия составляет 230 евро ежегодно.

По словам председателя правления Объединения чернобыльских ветеранов Эстонии Юрия Рейнманна, главный положительный момент заключается в том, что перед государством теперь все равны.

«Однажды я был на собрании ветеранов Чернобыля в Нарве, и страшно было смотреть: прямо по лицам было видно различие — в отличие от местных таллинские хорошо выглядели, потому что посещают санатории и так далее. А Нарва, Кохтла-Ярве людям ничего не дали — полный ноль. Теперь хоть государство что-то дает», — сказал Рейнманн.

Он также подчеркнул, что несмотря на маленькую сумму пособия, сам факт его получения положительно влияет на психологическое состояние.

«Серопаспортник» чувствует, что государство заметило его, власть понимает, что он был в Чернобыле, то есть неграждан уравняли с гражданами Эстонии. Это очень важно», — цитирует «РИА Новости» слова главы Объединения чернобыльских ветеранов Эстонии.