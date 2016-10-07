Нефтяные цены стабилизировались около 52,5 доллара за баррель
Цены на нефть стабильны в пятницу на фоне повысившегося оптимизма в отношении перспектив рынка после данных о снижении запасов сырья в США и новостей о продолжающихся переговорах добывающих стран об ограничении добычи.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 по московскому времени снизилась на 2 цента - до 52,49 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1 цент - до 50,43 доллара за баррель.
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