На нефтяном предприятии в Китае произошел сильный взрыв

В городе Нанкин на востоке Китая произошел взрыв с последующим пожаром на нефтеперерабатывающем предприятии.

По предварительным данным, на заводе взорвалось оборудование. О жертвах и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают спасатели и пожарные, сообщает "Коммерсантъ".

Местные власти заявляют, что угрозы для окружающей среды и местных жителей нет. Утверждается, что ситуация находится под контролем. Все сотрудники завода были благополучно эвакуированы.