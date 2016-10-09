На нефтяном предприятии в Китае произошел сильный взрыв
В городе Нанкин на востоке Китая произошел взрыв с последующим пожаром на нефтеперерабатывающем предприятии.
По предварительным данным, на заводе взорвалось оборудование. О жертвах и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают спасатели и пожарные, сообщает "Коммерсантъ".
Местные власти заявляют, что угрозы для окружающей среды и местных жителей нет. Утверждается, что ситуация находится под контролем. Все сотрудники завода были благополучно эвакуированы.
Следующая новость С поезда из Анапы сняли четверых детей с отравлением
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии