Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией не решен
Белоруссия отказалась погасить долг за российский газ в размере 700 миллионов долларов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
«К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта», — цитирует «РИА Новости» слова министра.
По его словам, белорусская сторона не готова погасить задолженность без предоставления Россией существенных преференций как по цене, так и по срокам.
Новак отметил, что переговоры продолжаются, выразив надежду, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной. Нефтегазовый спор начался в 2016 году.
В Белоруссии назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию.
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