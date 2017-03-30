Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией не решен

Белоруссия отказалась погасить долг за российский газ в размере 700 миллионов долларов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта», — цитирует «РИА Новости» слова министра.

По его словам, белорусская сторона не готова погасить задолженность без предоставления Россией существенных преференций как по цене, так и по срокам.

Новак отметил, что переговоры продолжаются, выразив надежду, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной. Нефтегазовый спор начался в 2016 году.

В Белоруссии назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию.