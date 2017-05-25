На нефтебазе в Ленобласти прогремел взрыв

В городе Кириши Ленинградской области на нефтебазе «Кинеф» прогремел взрыв. Погибли два человека.

Инцидент произошел на факельном хозяйстве предприятия, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на местную администрацию. За взрывом последовал пожар, который к настоящему времени уже потушен. Причины происшествия выясняются.

Помимо двух погибших, еще два человека получили ранения. Для их транспортировки была задействована санитарная авиация правительства Ленобласти.