На нефтебазе в Ленобласти прогремел взрыв
В городе Кириши Ленинградской области на нефтебазе «Кинеф» прогремел взрыв. Погибли два человека.
Инцидент произошел на факельном хозяйстве предприятия, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на местную администрацию. За взрывом последовал пожар, который к настоящему времени уже потушен. Причины происшествия выясняются.
Помимо двух погибших, еще два человека получили ранения. Для их транспортировки была задействована санитарная авиация правительства Ленобласти.
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