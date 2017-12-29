Нефть заканчивает год на максимуме

«Черное золото» завершает 2017 год с максимальными показателями с 2015 года.

По данным на 18:11 по московскому времени стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте увеличилась на 0,32 процента – до 66,37 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале стали дороже к указанному времени на 0,35 процента и составили 60,05 доллара за баррель.

Отмечается, что с начала 2017 года нефть марки Brent подорожала почти на 17 процентов, WTI прибавила 11 процентов.

Главным позитивным фактором для нефтяного рынка в уходящем году стало решение ОПЕК и партнеров картеля продлить соглашение об ограничении добычи до конца 2018 года, сообщает «Интерфакс».