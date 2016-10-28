Нефть торгуется выше 50 долларов за баррель

Мировые цены на нефть демонстрируют стабильность после трех дней падения, которое обусловлено растущим пессимизмом в отношении перспектив сделки между странами ОПЕК о снижении добычи, сообщает «Интерфакс».

Котировки декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени поднялась на 8 центов до - до 50,55 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 6 центов до 49,78 доллара за баррель.