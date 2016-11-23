Нефть снова растет в цене на сообщениях об уменьшении коммерческих запасов в США

В ходе торгов на Лондонской бирже цена нефти Brent выросла на 0,43 процента и составила 49,33 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла на 0,58 процента — до 48,31 доллара за баррель.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Аналитики объясняют повышение котировок на мировом рынке сообщениями о коммерческих запасах нефти в США, которые, по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, сократились за минувшую неделю на 1,3 миллиона баррелей. Эксперты предполагали, что запасы США, наоборот, увеличатся на 0,671 миллиона баррелей.

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