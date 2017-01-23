Нефть снова опустилась в цене ниже отметки в 55 долларов за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE в понедельник, 23 января нефть марки Brent опустилась в цене на 1 процент и торговалась по 54,91 доллара за баррель.

Нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевела на 1,45 процента и торговалась по 52,45 доллара за баррель, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Одной из причин снижения котировок специалисты называют то, что нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок на 29 единиц. Таким образом общее число буровых в США достигло 551 - максимума с ноября 2015 года.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что страны, участвующие в соглашении о снижении добычи нефти, уже уменьшили производство примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки при целевом показателе в 1,8 миллиона баррелей в сутки.

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