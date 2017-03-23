Нефть продолжает устанавливать антирекорды
Нефть продолжает устанавливать антирекорды на мировых сырьевых биржах, рухнув ниже 50 долларов за баррель.
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7:18 по московскому времени подешевела на 1,4 процента – до 50,89 долларов за баррель.
Фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени понизилась на 1,6 процента и составили 48,15 доллара за баррель.
По словам экспертов, поводом для снижения вновь послужили негативные статистические данные из США, сообщает «Федерал пресс».
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