Нефть продолжает ралли на фоне соглашения о сокращении добычи

Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост на фоне готовности России и Саудовской Аравии подписать соглашение о продлении договора на сокращении добычи нефти еще на девять месяцев.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле к 8.24 по московскому времени стали дороже на 0,29 процента и составили 51,97 доллара за баррель.

Нефть марки WTI к этому времени прибавила 0,33 процента - до 49,01 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть взлетели почти на три процента, а стоимость нефти Brent в определенный отрезок времени превышала отметку в 52 доллара за баррель, сообщает «Российская газета».