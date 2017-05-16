Нефть продолжает ралли на фоне соглашения о сокращении добычи
Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост на фоне готовности России и Саудовской Аравии подписать соглашение о продлении договора на сокращении добычи нефти еще на девять месяцев.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле к 8.24 по московскому времени стали дороже на 0,29 процента и составили 51,97 доллара за баррель.
Нефть марки WTI к этому времени прибавила 0,33 процента - до 49,01 доллара за баррель.
Накануне цены на нефть взлетели почти на три процента, а стоимость нефти Brent в определенный отрезок времени превышала отметку в 52 доллара за баррель, сообщает «Российская газета».
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