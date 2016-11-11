Нефть продолжает дешеветь

Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать понижательный тренд на ожиданиях сохранения избытка предложения сырья на рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 8:00 по московскому времени опустилась на 0,3 процента - до 45,72 долларов за баррель.

Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI упала к этому времени на 0,4 процента и составила 44,50 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».