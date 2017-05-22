Нефть превысила отметку в 54 доллара

Мировые цены на нефть демонстрируют стремительный рост на фоне ожидания встречи представителей ОПЕК и России.

По состоянию на 5.49 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,86 процента и составила 54,07 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI к этому времени увеличивалась на 0,93 процента — до 50,80 доллара за баррель.

Как отмечает «Национальная служба новостей», повышательная тенденция на мировых рынках нефти вызвана заявлением министра энергетики Саудовской Аравии о продлении договоренностей между участниками соглашения ОПЕК и странами вне картеля еще на девять месяцев.