Нефть превысила отметку в 54 доллара
Мировые цены на нефть демонстрируют стремительный рост на фоне ожидания встречи представителей ОПЕК и России.
По состоянию на 5.49 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,86 процента и составила 54,07 доллара за баррель.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI к этому времени увеличивалась на 0,93 процента — до 50,80 доллара за баррель.
Как отмечает «Национальная служба новостей», повышательная тенденция на мировых рынках нефти вызвана заявлением министра энергетики Саудовской Аравии о продлении договоренностей между участниками соглашения ОПЕК и странами вне картеля еще на девять месяцев.
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