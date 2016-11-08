Нефть поднимается в цене на ожидании оглашения итогов президентских выборов в США

В ходе торгов на Лондонской бирже во вторник, 8 ноября цена нефти марки Brent росла на 0,37 процента, до 46,32 доллара за баррель. Цена марки WTI увеличивалась на 0,53 процента, до 45,13 доллара за баррель.

Аналитики связывают незначительное повышение цен на топливо с ожиданием оглашения итогов президентских выборов в США, - сообщает РИА «Новости».

Вторым по значимости фактором, влияющим на котировки «черного золота» специалисты называют ожидание публикации ежемесячного краткосрочного прогноза управления по энергетической информации Минэнерго США и данных Американского института нефти по недельным коммерческим запасам энергосырья в США.

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