Нефть незначительно дорожает
Мировые цены на нефть незначительно растут на фоне ослабления доллара и ожидания данных о коммерческих запасах углеводородов в США.
Мартовские фьючерсы на нефть Brent к 8:03 по московскому времени стали дороже на 0,15 доллара - до 55,62 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль увеличилась к этому времени на 0,15 доллара и составила 52,63 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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