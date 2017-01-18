Нефть незначительно дорожает

Мировые цены на нефть незначительно растут на фоне ослабления доллара и ожидания данных о коммерческих запасах углеводородов в США.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent к 8:03 по московскому времени стали дороже на 0,15 доллара - до 55,62 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль увеличилась к этому времени на 0,15 доллара и составила 52,63 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».