Нефть незначительно дорожает
Мировые цены на нефть демонстрируют незначительный рост в ожидании переговоров нефтедобывающих стран с ОПЕК в Вене.
Февральский фьючерс на нефть Brent к 8:00 по московскому времени подорожал на 6 центов, составив 53,95 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь выросла к этому времени на 0,4 процента - до 51,05 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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