Нефть незначительно дешевеет

Мировые цены на нефть демонстрируют снижение на фоне прогноза от Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным на 7:55 по московскому времени, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent сократилась до отметки в 56,6 доллара за один баррель нефти.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI составила 53,81 доллара за баррель, что на 0,15 процента ниже уровня закрытия предыдущего дня, сообщает «Экономика сегодня».