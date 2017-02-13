Нефть незначительно дешевеет
Мировые цены на нефть демонстрируют снижение на фоне прогноза от Международного энергетического агентства (МЭА).
По данным на 7:55 по московскому времени, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent сократилась до отметки в 56,6 доллара за один баррель нефти.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI составила 53,81 доллара за баррель, что на 0,15 процента ниже уровня закрытия предыдущего дня, сообщает «Экономика сегодня».
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