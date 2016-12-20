Нефть незначительно дешевеет

Мировые цены на нефть развернулись в красную зону на фоне снижения активности на рынке перед Рождественскими праздниками.

Цена фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале к 7:55 по московскому времени опустилась на 3 цента и составила 54,89 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсных контрактов на нефть WTI уменьшилась к этому времени на 17 центов - до 51,95 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».