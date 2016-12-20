Нефть незначительно дешевеет
Мировые цены на нефть развернулись в красную зону на фоне снижения активности на рынке перед Рождественскими праздниками.
Цена фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале к 7:55 по московскому времени опустилась на 3 цента и составила 54,89 доллара за баррель.
Цена январских фьючерсных контрактов на нефть WTI уменьшилась к этому времени на 17 центов - до 51,95 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии