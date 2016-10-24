Нефть немного подешевела
Мировые цены на нефть снизились на торгах в понедельник после заявлений Ирака о том, что страна должна быть освобождена от обязательств в рамках соглашения стран ОПЕК об ограничении добычи.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени снизилась на 0,5 процента до 51,54 доллара за баррель.
Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,6 процента - до 50,55 доллара за баррель.
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