Нефть немного подешевела

Мировые цены на нефть снизились на торгах в понедельник после заявлений Ирака о том, что страна должна быть освобождена от обязательств в рамках соглашения стран ОПЕК об ограничении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени снизилась на 0,5 процента до 51,54 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,6 процента - до 50,55 доллара за баррель.